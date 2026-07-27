(ANSA) - POTENZA, 27 LUG - L'ultimo disegno di legge regionale, approvato dalla giunta lucana ha uno scopo ben preciso: riportare le risorse generate dalle compensazioni ambientali sul territorio a beneficio della comunità lucana. Chi realizza o rinnova grandi impianti eolici e fotovoltaici ad impatto sovracomunale sarà, in pratica, chiamato a restituire - volontariamente - parte di quello che il territorio offre. E la giunta regionale - che ha spiegato la ratio del Ddl stamani a Potenza, in un incontro con i giornalisti - riverserà quanto percepito abbattendo i costi delle bollette energetiche per famiglie e le imprese della Basilicata.

La novità è rappresentata dalla 'volontarietà' (fino a un massimo del 3% del valore della produzione) e non anche da una obbligatorietà delle compensazioni come accade per le estrazioni di idrocarburi. L'assessora regionale all'ambiente, Laura Mongiello ha parlato di "contributi elargiti per migliorare la reputazione sociale delle imprese che realizzeranno questi impianti poiché in molti casi non sono accolti con favore soprattutto dalle comunità locali".

"Abbiamo registrato una sovrabbondanza di richieste - ha detto il presidente della giunta Vito Bardi - ed è emersa la necessità di poter utilizzare fondi di chi sfrutta il territorio a vantaggio del territorio stesso". (ANSA).



