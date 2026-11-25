(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Engie prosegue il proprio percorso di crescita nel settore del teleriscaldamento in Italia con l'acquisizione della rete di Madesimo, in provincia di Sondrio.

L'operazione, che prevede il passaggio del 100% di Ecocalore Madesimo da Fen Energia integra l'intera infrastruttura energetica della Valchiavenna, una risorsa strategica per il territorio.

Madesimo, infatti, non è servita dalla rete del gas naturale e il teleriscaldamento costituisce una soluzione fondamentale per garantire riscaldamento e acqua calda sanitaria a cittadini, attività economiche e strutture turistiche. La rete di teleriscaldamento serve oggi 309 utenze tra abitazioni, condomini, strutture alberghiere, attività commerciali, scuole, impianti sportivi e edifici pubblici, distribuendo ogni anno circa 16 Gwh di energia termica. L'infrastruttura si estende per oltre 5,3 chilometri ed è alimentata da una centrale con una potenza installata di circa 24 Met.

Elemento distintivo dell'impianto è il forte utilizzo di energia rinnovabile: la quasi totalità dell'energia termica distribuita dalla rete è infatti prodotta grazie a due caldaie alimentate a biomassa legnosa (cippato). Grazie a questa configurazione, la rete consente di evitare ogni anno circa 2.900 tonnellate di emissioni di CO2, pari a una riduzione dell'80% rispetto a sistemi tradizionali basati su combustibili fossili. (ANSA).



