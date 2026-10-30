(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Eni annuncia l'avvio della produzione di gas dal giacimento Maha nel Bacino di Kutei, offshore Indonesia, a soli 21 mesi dalla decisione finale di investimento.

Situato nel blocco West Ganal, a una profondità d'acqua di circa 1.000 metri, il giacimento comprende due pozzi sottomarini di produzione collegati all'unità galleggiante di produzione Jangkrik (Floating Production Unit - FPU) tramite circa 12 km di flowline. Dopo il trattamento iniziale a bordo della FPU, il gas sarà trasportato attraverso la rete di gasdotti per rifornire il mercato domestico e l'impianto di liquefazione di Bontang, che fornisce gnl sia al mercato interno sia ai mercati di esportazione.

Il giacimento ha una capacità produttiva di 250 milioni di piedi cubi standard al giorno (MMSCFD, pari a 7 milioni di metri cubi al giorno), portando la produzione complessiva della Jangkrik FPU e del South Hub a un plateau di 750 MMSCFD (pari a 21 milioni di metri cubi al giorno). L'avvio previsto nel 2028 del progetto Gendalo & Gendang e il relativo collegamento alla Jangkrik FPU consentiranno di estendere tale plateau oltre la fine del decennio.

Il giacimento di gas Maha, oggi operato da Searah, la società energetica indipendente del settore upstream nata dalla partnership strategica tra Eni e Petronas, si legge in una nota, "rappresenta un ulteriore traguardo nello sviluppo delle attività di Eni nel Bacino del Kutei e riflette l'esperienza della società nell'esplorazione e nello sviluppo accelerato dei progetti. Insieme alle decisioni finali di investimento annunciate nel marzo 2026 per i progetti North Hub (Geng North & Gehem) e South Hub (Gendalo & Gendang), la tempestiva esecuzione del progetto Maha e la sua messa in produzione, dopo l'avvio di Merakes East nel maggio 2025, confermano la più ampia strategia di Eni volta a sviluppare in modo efficiente le risorse di gas scoperte nel prolifico Bacino del Kutei, contribuendo alla sicurezza energetica di lungo termine dell'Indonesia e alla sua capacità di esportazione". (ANSA).



