(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Eni ha confermato il proprio ruolo di partner strategico del Regno Unito con l'impegno a sostenere gli obiettivi britannici in materia di decarbonizzazione, reindustrializzazione, sviluppo industriale e sicurezza degli approvvigionamenti domestici, attraverso investimenti lordi per circa 11 miliardi di sterline nel periodo 2026-2030". Lo rende noto un comunicato del gruppo energetico in occasione dell'incontro a Londra fra la segretaria di Stato per la Sicurezza Energetica e Net Zero del Regno Unito, Miatta Fahnbulleh, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi.

Al centro dell'incontro le attività e i piani di investimento di Eni nel Regno Unito con particolare attenzione a transizione energetica, competitività industriale e sicurezza energetica.

Circa due terzi degli investimenti sono destinati a settori lower-carbon, spiega la nota precisando che "contribuiranno a creare occupazione qualificata, ad attrarre ulteriori capitali e a rafforzare la competitività di lungo termine del sistema industriale britannico, generando al contempo benefici concreti per le comunità locali nelle regioni dove Eni opera".

"Questo investimento da 11 miliardi di sterline - ha detto Fahnbulleh - rappresenta una chiara dimostrazione di fiducia nel futuro industriale del Regno Unito: sostiene occupazione qualificata e di qualità, rafforza la nostra sicurezza energetica e contribuisce a rilanciare i nostri storici distretti industriali".

Descalzi ha spiegato che "il Regno Unito rappresenta per Eni un Paese di riferimento, nel quale oggi operiamo lungo l'intera catena del valore dell'energia, dalle energie rinnovabili all'energia da fusione, dalla Ccs alle attività upstream. Stiamo rafforzando sempre più la nostra presenza industriale, soprattutto nei settori lower-carbon, grazie a un contesto favorevole agli investimenti, caratterizzato dalla visione di lungo termine rilanciata significativamente nell'incontro di oggi, da solide competenze tecnologiche e da una forte attenzione all'innovazione. Guardando al futuro, il Regno Unito continuerà a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo di tecnologie e infrastrutture energetiche strategiche". (ANSA).



