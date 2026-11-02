(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Nel 2025 la domanda mondiale di energia ha raggiunto circa 15,7 Gtoe nel 2025, crescendo di poco più dell'1%, con un mix energetico sostanzialmente stabile: oil, gas e carbone continuano a soddisfare circa l'80% dei consumi primari mondiali: +0,9 Mb/g la domanda globale di oil, +1,2% quella di gas. E' quanto emerge dalla 25ª edizione del World Energy Review (Wer), il report di Eni sul settore energetico globale, disponibile da oggi su eni.com.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili intermittenti, si legge inoltre, è proseguito a ritmi elevati con la capacità installata globale in aumento del +12%, rispetto all'anno precedente, e pari a oltre un terzo della capacità elettrica mondiale. In questo contesto, i minerali critici stanno assumendo una sempre maggiore rilevanza, con la produzione complessiva che è cresciuta nel 2025 in particolare per il litio (+29%) e la grafite (+13%).

L'analisi conferma come sicurezza, competitività e sostenibilità ambientale costituiscano obiettivi interconnessi, da perseguire in modo integrato, secondo criteri di pragmatismo e neutralità tecnologica.

L'edizione di quest'anno delinea un sistema energetico in profonda trasformazione, caratterizzato dalla compresenza di dinamiche diverse e interconnesse: la crescita della domanda, sostenuta dal ruolo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale e dei datacenter, il progressivo sviluppo delle fonti rinnovabili, con la crescente rilevanza delle nuove tecnologie ma anche la complessità di gestione, e il ruolo sempre essenziale delle fonti convenzionali nel garantire sicurezza, continuità e accessibilità dell'energia. (ANSA).



