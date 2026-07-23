(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Enilive, tramite la sua controllata Enilive Deutschland, e Prax hanno firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di OIL! Tankstellen, società attiva nella vendita di prodotti e servizi per la mobilità in Germania, Danimarca, Austria e Svizzera. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato alle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Grazie a questa acquisizione, si legge in una nota, Enilive amplierà la propria rete con circa 320 stazioni di servizio, rafforzando la propria presenza in importanti mercati ed espandendosi nel mercato danese. Attualmente Enilive conta circa 5.300 stazioni in Europa.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, le stazioni di servizio di OIL! saranno progressivamente integrate nella rete Enilive, che unisce l'offerta di carburanti tradizionali a un'ampia disponibilità di prodotti per la mobilità a ridotte emissioni, come il diesel HVO, il biocarburante prodotto al 100% da materie prime rinnovabili nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela, oggi in vendita in oltre 1.700 stazioni in Europa. L'offerta Enilive include anche punti di ricarica fast e ultra-fast per veicoli elettrici (sviluppati in collaborazione con Plenitude On The Road, società controllata da Plenitude), negozi di prossimità e proposte per la ristorazione. (ANSA).



