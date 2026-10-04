(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Sono 3.189 i reati contro gli animali commessi in Italia e perseguiti dai Carabinieri dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026. Nello stesso periodo, sono state 12 persone arrestate e 1.097 denunciate. Nei primi nove mesi dell'anno, i controlli sono stati 16.671, con 1.924 illeciti amministrativi, 33 sequestri amministrativi e sanzioni per oltre un milione di euro.

Sono i nuovi dati dell'Arma dei Carabinieri, diffusi durante la Giornata degli Animali Enpa ad Assisi. Numeri che richiamano la necessità di rafforzare la prevenzione e il contrasto agli illeciti contro gli animali e di riconoscere nella crudeltà un segnale di allarme che riguarda l'intera comunità.

"Ringrazio l'Arma dei Carabinieri - con la quale l'Enpa ha rinnovato recentemente un protocollo d'intesa teso a favorire iniziative per la diffusione della cultura del difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale, per il lavoro quotidiano a tutela degli animali e per aver condiviso questi dati durante la Giornata degli Animali Enpa ad Assisi", dichiara Giusy D'Angelo, presidente nazionale Enpa. "Dietro ogni intervento c'è la possibilità di fermare una sofferenza e proteggere una vita. La collaborazione tra istituzioni e associazioni è fondamentale, così come il contributo dei cittadini: denunciare significa permettere alla violenza di emergere e dare alle autorità la possibilità di intervenire. Il Patto di San Francesco vuole rafforzare questa responsabilità condivisa e far nascere nuove collaborazioni concrete per aiutare gli animali".

Nella città di San Francesco, nell'anno dell'ottavo centenario della sua morte, l'Ente Nazionale Protezione Animali riunisce istituzioni, ricercatori e associazioni attorno al Patto di San Francesco, con l'obiettivo di far nascere nuove collaborazioni e progetti concreti per aiutare gli animali.

I dati dell'Arma dei Carabinieri Dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026, i Carabinieri hanno perseguito 3.189 reati contro gli animali e hanno arrestato e denunciato complessivamente 1097 persone". (ANSA).



