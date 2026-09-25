(ANSA) - MILANO, 25 SET - Erg ha sottoscritto un contratto d'acquisto (power purchase agreement) della durata di 5 anni con Glencore Energy Europe per la vendita dell'energia prodotta da tre parchi eolici del Gruppo in Polonia.

L'accordo, di profilo baseload con validità dall'1 gennaio 2027, riguarda la fornitura di 164 Gwh annui di energia rinnovabile dei parchi di Radziejów, Słupia e Szydłowo, corrispondenti a circa il 70% della produzione attesa degli impianti, per un volume complessivo di circa 820 Gwh nel periodo concordato.

"Il Ppa con Glencore, primaria società attiva sui mercati energetici internazionali, rappresenta un ulteriore passo nell'attuazione della nostra strategia di stabilizzazione dei ricavi attraverso contratti di lungo termine", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "Grazie a questo accordo, che valorizza il nostro portafoglio eolico - aggiunge - in Polonia e conferma la leadership del Gruppo nel mercato internazionale dei Ppa, la produzione di energia annua contrattualizzata da Erg negli ultimi 5 anni raggiunge circa 4 Twh, pari a circa il 45% della generazione complessiva". (ANSA).



