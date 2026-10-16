(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Il 26% dei distributori sulle strade ordinarie italiane è riuscito a rimanere sotto al price cap sul gasolio auto-imposto dai grandi gruppi. Si tratta di circa 5.000 distributori su oltre 19.500 analizzati. Per quanto riguarda la benzina, i distributori che riescono a stare sotto la soglia dei 2 euro al litro sono oltre 10.200, il 52%. Lo rileva il sito Facile.it, sulla base dei dati del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per quanto riguarda il gasolio, la regione con il maggior numero di distributori con il prezzo sotto 2,2 euro al litro sono le Marche (38%), seguite da Abruzzo (36%), Lazio e Umbria (31%), Friuli, Liguria e Valle d'Aosta (30%). La regione col numero minore di distributori sotto il price cap è la Campania (14%), preceduta da Basilicata (16%), Calabria (19%), Lombardia e Puglia (24%).

Per quanto riguarda la benzina, il maggior numero di distributori sotto il price cap di 2 euro al litro si trova in Valle d'Aosta (62%), seguita da Sicilia e Marche (60%), Friuli Venezia Giulia (58%), Sardegna e Lombardia (56%), Piemonte (55%). La regione con il numero minore di distributori sotto il price cap della benzina è la Basilicata (36%), preceduta da Campania (37%), Calabria (42%), Molise (44%) e Trentino Alto Adige (45%). (ANSA).



