(ANSA) - ROMA, 25 SET - Fino a domenica prossima, 27 settembre, sono previsti 200 appuntamenti tra spiagge, fiumi, laghi e territori per contrastare l'abbandono dei rifiuti e richiamare l'attenzione sull'inquinamento da plastica. Prende il via Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, che coinvolgerà volontarie e volontari in tutta Italia, con iniziative anche oltre i confini nazionali.

Le attività culmineranno domenica 27 settembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, la ricorrenza internazionale dedicata alla tutela dei corsi d'acqua. Un legame che rafforza il messaggio delle tre giornate: raccogliere ciò che è già stato abbandonato, ma soprattutto accrescere la consapevolezza sull'impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere sugli ecosistemi.

"Un rifiuto abbandonato lontano dal mare può comunque raggiungerlo attraverso tombini, torrenti e fiumi. È per questo che la tutela dei nostri mari comincia molto prima della costa.

- dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus - Con 200 appuntamenti vogliamo trasformare la sensibilizzazione in partecipazione concreta, coinvolgendo sempre più persone nella cura del territorio. Rimuovere i rifiuti è importante, ma non basta: occorre soprattutto prevenirne l'abbandono, ridurre a monte il consumo di plastica non necessaria e rendere più responsabili le nostre scelte quotidiane".

I Sea & Rivers saranno anche occasioni di incontro e sensibilizzazione aperte a cittadini, famiglie, associazioni e realtà locali, con l'obiettivo di riportare al centro il legame tra ciò che viene abbandonato sul territorio e le conseguenze per fiumi, mari e biodiversità.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l'elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all'iniziativa. (ANSA).



