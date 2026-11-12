(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Le interdipendenze tra sicurezza idrica, sicurezza energetica e sviluppo sostenibile e responsabile sono gli argomenti al centro dell'incontro "The Water-Energy Nexus - A Multilateral Dialogue on Water and Sustainable and Responsible Development for Circular Business Opportunities" in programma sabato prossimo, 14 novembre, nel padiglione italiano alla Cop31, ad Antalya, in Turchia.

Promosso dalla Fondazione Eni Enrico Mattei (Feem) e Water Academy Srd Foundation, in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia, l'appuntamento riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca e del settore privato per approfondire le sfide legate alla crescente pressione sui sistemi idrici e individuare possibili strategie di cooperazione e investimento.

L'acqua, spiega in una nota Feem, "è il fondamento biologico, economico e strategico di ogni modello di sviluppo. In un contesto segnato dal cambiamento climatico, dal crescente stress idrico e dall'aumento della domanda energetica, il paradigma del Water-Energy Nexus mette in luce le interdipendenze tra sicurezza idrica, sicurezza energetica e benessere delle comunità.

Adottare la prospettiva del Nexus significa superare l'approccio settoriale alla gestione delle risorse idriche ed energetiche e riconoscere nell'acqua un fattore abilitante della transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile e responsabile".

In questa prospettiva, "l'Italia può contare su un vantaggio competitivo legato alla propria sovranità idrica e alla posizione strategica nel Mediterraneo, riconosciuto anche dal settore privato. Valorizzarlo richiede tuttavia una strategia integrata e investimenti adeguati, per rafforzare la resilienza e lo sviluppo sostenibile attraverso la gestione delle risorse, l'innovazione tecnologica, i partenariati multi-stakeholder e modelli di finanziamento in grado di sostenere infrastrutture resilienti, replicabili e scalabili.

Il bacino del Mediterraneo si configura come un laboratorio privilegiato per soluzioni integrate acqua-energia, per l'adattamento climatico e per la cooperazione multilaterale.

(ANSA).



