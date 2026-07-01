BOLZANO. La Commissione per il Fondo del paesaggio ha approvato il finanziamento di 52 progetti presentati nel 2026, stanziando complessivamente circa 258 mila euro per interventi dedicati alla tutela della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio in Alto Adige. Le risorse sosterranno iniziative che spaziano dalla gestione degli alpeggi alla conservazione della biodiversità, fino alla mobilità sostenibile e all'educazione ambientale.

«Il Fondo del paesaggio consente all'Amministrazione di intervenire con misure di sostegno laddove privati o istituzioni intendono impegnarsi nella realizzazione di interventi mirati nei settori della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio», sottolinea l'assessore provinciale Peter Brunner, evidenziando il costante interesse per uno strumento che sostiene la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale altoatesino.

La quota più consistente dei contributi, oltre 86.800 euro, è destinata al trasporto di materiali e fieno negli alpeggi non collegati alla rete viaria e gestiti in modo estensivo all'interno di aree protette. Altri 46 mila euro finanzieranno interventi per migliorare gli habitat di specie animali protette e conservare i pascoli estensivi, mentre 30 mila euro saranno utilizzati per la manutenzione di una roggia tutelata. Previsti inoltre 16.600 euro per misure di moderazione del traffico e servizi navetta nei comuni del Parco Nazionale dello Stelvio, nelle aree di Martello e Ultimo. Tra gli altri interventi approvati figurano circa 8 mila euro per favorire l'habitat dei pipistrelli nella chiesa parrocchiale di Prati, in Val di Vizze, e nella gola del Rastenbach, 13.700 euro per la manutenzione di una storica via ferrata nel Parco Naturale Tre Cime, oltre 23 mila euro per un progetto cinematografico dedicato al Parco Naturale Gruppo di Tessa e quasi 7 mila euro per iniziative di educazione ambientale.