(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Italgas accelera sullo "sviluppo delle attività strategiche a servizio della sicurezza energetica di Italia e Grecia". Lo afferma l'amministratore delegato Paolo Gallo commentando i risultati del primo trimestre. "L'ebitda adjusted (margine operativo lordo rettificato, ndr.) - spiega - ha registrato un aumento del 25%, toccando quota 1.072,3 milioni di euro, e l'utile netto adjusted (rettificato) ha sfiorato i 400 milioni di euro, mettendo a segno un incremento del 27,3% rispetto al primo semestre dello scorso anno, grazie al contributo del nuovo perimetro industriale con 2i Rete Gas".

Gallo sottolinea il "progressivo conseguimento delle sinergie operative che hanno già raggiunto alla fine di giugno il 41,8% del target fissato al 2032". Inoltre , a suo dire, la "importante crescita degli investimenti - pari a oltre 760 milioni di euro - dedicati alla creazione del sistema energetico del futuro, rappresenta una nuova milestone (pietra miliare, ndr) nella storia del gruppo Italgas". (ANSA).



