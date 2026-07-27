(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. "Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro", ha aggiunto Giorgetti. (ANSA).



