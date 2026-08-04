(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Nella settimana da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (Pun Index Gme) pari a 177,16 euro/Mwh rispetto a 169,98 euro/Mwh della settimana precedente, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 5,7 milioni di MWh (5,5 milioni la settimana prima), con la liquidità all'85,0%.

I prezzi medi si sono attestati tra 171,62 euro/Mwh della Sardegna e 183,77 euro/Mwh della Sicilia. (ANSA).



