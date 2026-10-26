(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "La rielezione del presidente Luiz Inácio Lula da Silva è importante per il mondo intero. Rafforza i sistemi democratici e conferma l'impegno per la protezione dell'Amazzonia e la lotta alla crisi climatica. Avvicina inoltre il Brasile agli altri governi che già riconoscono la minaccia delle grandi aziende tecnologiche per la sovranità nazionale e i processi elettorali. Questo risultato dimostra che il potere è nelle mani delle persone che si organizzano e lottano. Per la prima volta nella storia del Brasile, un candidato arrivato secondo al primo turno è riuscito a ribaltare il risultato e a vincere le elezioni".

Lo afferma Carolina Pasquali, direttrice esecutiva di Greenpeace Brasile, commentando il risultato delle elezioni presidenziali di domenica 25 ottobre.

"Dopo tre settimane intense, ciò che resta di questo processo elettorale è la speranza. La speranza riposta nei giovani, nelle piazze e in tutte le persone che difendono la vita. Considerata la composizione del Congresso nazionale, dove l'estrema destra ha registrato una crescita significativa e dove siede un folto gruppo di negazionisti climatici e oppositori della tutela dell'ambiente, questa mobilitazione popolare sarà fondamentale nei prossimi quattro anni per impedire l'erosione dei diritti e arretramenti irreversibili sul fronte ambientale».

Greenpeace Brasile ribadisce il proprio impegno al fianco dell'Amazzonia, dei Popoli Indigeni, delle comunità tradizionali, dei movimenti sociali, delle comunità emarginate e di tutte le persone che subiscono le conseguenze più pesanti della crisi climatica, mentre i responsabili continuano a trarne profitto.

Continueremo a monitorare l'operato del governo federale e a chiedere progressi concreti sull'agenda socio-ambientale e per una transizione energetica giusta. Crediamo nel dialogo e nella costruzione collettiva, a partire da una società civile rafforzata da spazi democratici di partecipazione. La tutela dell'ambiente deve essere un presupposto irrinunciabile per costruire un Brasile migliore e un mondo migliore", conclude Pasquali. (ANSA).



