(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Un gruppo di attivisti e attiviste di Greenpeace Italia provenienti da otto Paesi europei ha scalato il Gazometro di Roma e appeso un enorme striscione di 200 metri quadri con il messaggio: "Meloni, siamo alla canna del gas" . Lo comunica l'associazione ambientalista in una nota nella quale sottolinea le famiglie italiane continueranno a pagare bollette alte finché il nostro Paese continuerà a puntare sul gas anziché sulle rinnovabili per produrre elettricità e scaldare le abitazioni. Gli attivisti hanno esposto anche il messaggio "Stop Fossil Gas" per chiedere al governo Meloni e ai governi europei di abbandonare il gas fossile entro il 2035.

"Potremo avere sicurezza energetica e bollette più basse solo investendo nelle fonti rinnovabili", dichiara Simona Abbate, della campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia.

Greenpeace Italia ha inoltre pubblicato oggi anche il briefing "La trappola del gas", che, si legge, " analizza le storture del sistema energetico italiano, ancora profondamente dipendente dalle fonti fossili: circa il 46% dell'elettricità nazionale è infatti prodotta bruciando gas. Questo rende l'Italia il Paese con le bollette elettriche più alte d'Europa e ci espone alle oscillazioni di mercato, alle tensioni geopolitiche e alla dipendenza dai Paesi produttori come gli Stati Uniti".

«Chiediamo al governo italiano di stabilire il phase-out del gas fossile entro il 2035 e di investire sulle fonti rinnovabili e sulle misure necessarie per accelerare la transizione energetica, disaccoppiando stabilmente il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas e offrendo misure di sostegno alle persone in difficoltà per il caro energia. Una soluzione per finanziare la transizione: tassare gli enormi profitti delle aziende fossili». (ANSA).



