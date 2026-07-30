(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Edison chiude il primo semestre dell'anno con ricavi di vendita a 8.961 milioni di euro da 9.448 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno.

Una flessione riconducibile principalmente alla "contrazione delle vendite di gas sul mercato grossista". L'utile netto scende a 100 milioni di euro rispetto a 178 milioni di euro del primo semestre del 2025.

Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 607 milioni di euro da 736 milioni di euro rispetto al primo semestre 2025.

Le attività rinnovabili e le attività clienti e servizi hanno complessivamente contribuito per il 45% dell'Ebitda del Gruppo Edison, con l'obiettivo di raggiungere progressivamente il 70% al 2030. Gli investimenti sono cresciuti del 13%, a 315 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2025, a sostengono della crescita organica delle fonti rinnovabili e delle attività clienti e servizi; e risultano per il 79% allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Alla luce di un contesto geopolitico che continua a essere gravato da forti criticità e incertezze, in particolare nell'area mediorientale, di condizioni di mercato caratterizzate da una forte competizione e da un'alta volatilità dei prezzi energetici, il gruppo rivede al ribasso la stima di Ebitda per il 2026, allo stato attuale, tra 1,1 e 1,2 miliardi di euro.

(ANSA).



