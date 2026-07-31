(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Erg chiude il primo semestre dell'anno con ricavi adjusted pari a 409 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (378 milioni). I ricavi netti unitari sono risultati complessivamente in linea con il periodo comparativo, beneficiando anche del contributo dei nuovi assets.

Il margine operativo lordo adjusted, al netto degli special items, si attesta a 295 milioni, in aumento rispetto ai 271 milioni (+25 milioni, +9%) registrati nel primo semestre 2025.

Il risultato operativo netto adjusted è pari a 154 milioni, rispetto ai 134 milioni nel primo semestre 2025. Il risultato netto di Gruppo adjusted è pari a 95 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (83 milioni). Il risultato netto di Gruppo è pari a 64 milioni (78 milioni). Nel primo semestre gli investimenti sono stati pari a 203 milioni (143 milioni).

"Siamo soddisfatti dei risultati positivi del periodo, sostenuti dal contributo dei nuovi asset entrati in esercizio, in particolare nel Regno Unito, e dalla gestione ottimale del nostro portafoglio", afferma Paolo Merli, amministratore delegato di Erg. "Nel semestre - prosegue - abbiamo infatti integrato con successo gli impianti eolici acquisiti ad inizio anno in Inghilterra nonché beneficiato del pieno contributo del parco eolico di Corlacky, sviluppato internamente, in Nord Irlanda con complessivi 120 Mw in più di capacità installata in Uk. Stiamo lavorando al piano industriale che contiamo di presentare alla comunità finanziaria nella prima parte del 2027". (ANSA).



