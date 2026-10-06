(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Una nuova realtà che integra dati, modelli quantitativi, intelligenza artificiale e, con il ruolo centrale della meteorologia, sviluppa strumenti avanzati di analisi e previsione a supporto delle decisioni sui mercati energetici. Per "contrastare il tasso di volatilità che ha raggiunto un livello più alto di quello del Nasdaq" e la "continua oscillazione dei prezzi". È uno degli obiettivi di Keiros Analytics, la nuova società del Gruppo Tremagi (holding bolognese di cui fa parte il player energetico Illumia), guidata dall'ad Massimiliano Brialdi. La società, presentata a Bologna nella sede di Illumia, prende forma a partire "dalle competenze sviluppate dal Gruppo negli anni" e mette in campo 10 professionisti under 35 tra fisici dell'atmosfera, matematici e data scientist.

Il presupposto è che, con le rinnovabili arrivate a coprire il 50% della produzione elettrica europea, i prezzi hanno quadruplicato la propria volatilità negli ultimi dieci anni. Per questo, spiega Marco Bernardi, presidente del Gruppo Tremagi, "la meteorologia oggi ha un impatto sul prezzo dell'energia definitivo: è diventata a tutti gli effetti una sorta di asset class".

L'ad Brialdi ricorda anche che c'è da considerare "l'impatto geopolitico, perché i focolai di guerra sono tutti in aree con importanti risorse energetiche, dal Venezuela al Medio Oriente a Russia e Ucraina, e basta un tweet o un annuncio di pace che non si realizza per definire l'andamento del prezzo". Per questo, sostiene, "la possibilità di andare a prevedere l'irraggiamento, l'idricità e la ventosità in Europa e nel mondo permette di vedere l'impatto delle centrale rinnovabili sul prezzo energetico. Avere in anticipo una previsione apre opportunità di mercato".

In conclusione, il Gruppo ha segnalato che Keiros ha già collaborato con "eccellenze della ricerca scientifica" come Cineca, Tecnopolo, Cnr e fondazione Ifab. (ANSA).



