(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Con un Ebitda di 357,4 milioni di euro, un utile netto consolidato di 175,7 milioni di euro e ricavi per 1.181,8 milioni di euro, il Consiglio di amministrazione della compagnia valdostana delle acque (Cva) spa, gruppo di produzione elettrica controllato interamente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ha approvato oggi il progetto di bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2025. Lo comunica in una nota l'azienda. Il Consiglio proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo di 75 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta (Pfn) si è attestata a 540 milioni di euro (576 milioni nel 2024) "mantenendosi su livelli di assoluta sostenibilità", mentre il Pfn/Ebitda pari a 1,51 "conferma la solidità patrimoniale e finanziaria del Gruppo", aggiunge Cva. Il debito finanziario riferito esclusivamente ai finanziamenti ricevuti dalla società, al netto delle disponibilità finanziarie,al 31 dicembre era di 512 milioni di euro. Lo stesso debito finanziario netto al 30 giugno 2026 era di 414 milioni di euro.

Nel corso dell'esercizio sono stati realizzati investimenti per 141 milioni di euro, destinati principalmente allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili: 61 milioni di euro per gli impianti fotovoltaici ed eolici e 36 milioni di euro per il comparto idroelettrico. Per il presidente Giovanni Aliboni "il bilancio 2025 conferma la solidità del Gruppo e la sua capacità di creare valore economico, industriale e sociale".

L'amministratore delegato Giuseppe Argirò evidenzia che "il 2025 dimostra che il percorso di crescita intrapreso dal Gruppo è solido e sostenibile". (ANSA).



