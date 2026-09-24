(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 24 SET - A Falconara Marittima (Ancona) un'area industriale abbandonata è diventata uno spazio della transizione ecologica dove si produce idrogeno. Siamo nell'ex complesso Montecatini-Montedison, dove è nato l'Opificio idrogeno Marche (Oim). L'investimento supera i 60 milioni, 16,4 dei quali dal Pnrr, e i lavori sono partiti a maggio 2025 su 4,5 ettari risanati. Le strutture storiche recuperate convivono ora con elettrolizzatori, compressori e serbatoi.

Il sole fa il resto. Il fotovoltaico, con 7,8 megawatt dedicati all'impianto e altri oto con accumulo, alimenta quattro elettrolizzatori che separano l'acqua in idrogeno e ossigeno. Si prevedono oltre 600 tonnellate l'anno, per alimentare principalmente i mezzi pesanti tra cui quelli per il trasporto pubblico. Il gas viene poi trattato, compresso e stoccato, fino a 1.600 chili nel sito.

Da qui l'idrogeno prende anche la strada: i carri bombolai si caricano nelle baie e lo portano fuori, mentre una stazione rifornisce auto, autobus e mezzi industriali. Secondo i promotori, è l'impianto per l'idrogeno verde più completo in Italia. Partner sono Renco e Pollarini Group, socio al 50% e proprietario dell'area.

"Nel giro di un mese abbiamo tolto tutti i veli che nascondevano l'opera ed è un grande orgoglio per noi - ha affermato Stefano Pollarini, presidente di Oim, durante la presentazione -. Qui si eleva il livello di competenze e di esperienze e si creerà un hub di tecnologia, un elemento importante per il territorio. Siamo lo stabilimento tra i più grandi del Paese e uno dei pochi completi, nel senso che noi abbiamo 16 megawatt di fotovoltaico, quattro megawatt di elettoralizzatori e poi abbiamo il distributore Noi qui siamo in grado da oggi di fare il pieno a qualunque auto e a qualunque autobus". (ANSA).



