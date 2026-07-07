(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Il consumo mondiale di gas diminuirà per la terza volta in sette anni nel 2026, anche se l'offerta di GNL da parte dei produttori di altre regioni aiuta a compensare le perdite in Medio Oriente. E' quanto prevede il rapporto Iea secondo cui quest'anno la domanda globale di gas dovrebbe calare di circa lo 0,5% (o 20 miliardi di metri cubi), segnando così il terzo calo annuale di questo decennio dopo le diminuzioni registrate nel 2020 e nel 2022.

Secondo l'ultimo rapporto trimestrale sul mercato dell'Iea gli effetti della guerra in Medio Oriente continuano a rimodellare il mercato globale del gas naturale, con un'offerta più limitata e prezzi elevati che pesano sulla domanda nei mercati chiave.

Il calo della domanda di quest'anno sarà da attribuire principalmente all'uso ridotto di gas nei settori dell'energia e dell'industria. (ANSA).



