(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO (GROSSETO), 22 SET - Inaugurato oggi all'Isola del Giglio (Grosseto) il rinnovamento e potenziamento (revamping) del dissalatore 'targato' Pnrr, un investimento di oltre 5,3 milioni di euro realizzato da Acquedotto del Fiora (AdF) nell'ambito del bando "Isole Verdi" finanziato dall'Unione Europea tramite il Next Generation Eu. Il dissalatore soddisfa l'intero fabbisogno idrico dell'isola (100%).

L'intervento rende l'impianto ancora più efficiente, integrato e green al servizio di residenti e turisti. Nei mesi estivi la popolazione aumenta di 12 volte. L'ammodernamento ha comportato l'installazione di tre nuovi moduli ad osmosi inversa, una nuova sezione di microfiltrazione, la razionalizzazione del layout generale e del sistema di filtrazione, oltre al potenziamento dell'impianto elettrico.

Contestualmente è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 74,4 kW di potenza complessiva (186 moduli su 372 metri quadri, capaci di produrre oltre 82.600 kWh all'anno). Grazie a questi interventi, la struttura registra una riduzione dei consumi elettrici di circa l'11% all'anno e un calo del 10% nelle emissioni di gas serra (Co2).

L'impianto presenta una struttura modulare progettata per gestire le variazioni della richiesta idrica sull'isola: nel periodo invernale è sufficiente un singolo modulo a osmosi inversa per garantire 5 litri al secondo a beneficio di circa 1.300 residenti. In estate, con l'afflusso turistico e i picchi di presenze giornaliere fino a 15.000 persone, la capacità viene incrementata fino a 25 litri al secondo, garantendo la completa autonomia idrica senza dover ricorrere alle navi cisterna.

"Si tratta di un intervento strategico - ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - che coglie le opportunità del Pnrr per garantire autonomia e sicurezza idrica coniugando approvvigionamento e la sostenibilità energetica grazie al fotovoltaico".

Il presidente di AdF, Roberto Renai, ha parlato di "una giornata storica per il Giglio e per la Toscana" mentre l'amministratore delegato Anna Varriale ne ha rimarcato la rilevanza tecnologica e ambientale. All'inaugurazione anche il presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Matteo Arcenni, il commissario prefettizio Riccardo Malpassi, il direttore dell'Autorità Idrica Toscana Alessandro Mazzei, insieme ai rappresentanti di Cispel Confservizi Toscana, Publiacqua, Acque e Asa. (ANSA).



