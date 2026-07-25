(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Continuano a salire le scorte di gas nonostante l'aumento dei prezzi. Ieri il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, ha chiuso con un rialzo del 2,71% a 63,598 euro al MWh ai massimi dal 26 agosto del 2022. In una settimana il prezzo è balzato dell'11% e in un mese di oltre il 55%. Lo scorso 24 giugno infatti la seduta olandese si chiudeva con un calo del 2,5% a 40,94 euro al MWh.

In Europa le scorte sono ancora sotto al 55%, mentre l'Italia supera il 73%. In particolare le scorte complessive del Vecchio Continente sono pari al 54,82% a 619,6 TWh, contro i 750,55 TWh di un anno fa. Fa meglio l'Italia, primo paese con il 73,33% di scorte a 149,16 TWh, al di sotto però dei 157,8 TWh del 24 luglio del 2025. Si mantiene invece sempre piuttosto critica la situazione in Germania, le cui scorte sono ferme al 45,7% a 112,64 TWh, ben al di sotto dei 143,9 TWh di un anno fa. Il dato è ancora più inquietante se si considera la maggior capacità di stoccaggio della Germania rispetto all'Italia, pari a 246,49 TWh contro 203,42 TWh e il maggior fabbisogno tedesco, pari a 903,9 TWh contro i 677,35 i TWh dell'Italia.

A spingere sulle quotazioni del gas il nuovo fronte che si è aperto in Medio Oriente con gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. (ANSA).



