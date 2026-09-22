(ANSA) - VICENZA, 22 SET - Taglio del nastro oggi a Trissino (Vicenza) per il nuovo impianto fotovoltaico del gruppo Magis, il più grande in tutto il Veneto, realizzato su un'area dismessa coniugando riqualificazione territoriale e transizione energetica. Il valore del progetto risiede anche nella storia del terreno su cui sorge. Prima di ospitare i pannelli, quest'area era parte di un più ampio comprensorio dedicato all'attività estrattiva: un'ex-cava di ghiaia, riconvertita in un secondo momento a deposito per i residui della lavorazione del marmo, in particolare limi pressati e filtrati provenienti dalle industrie del settore.

Un sito che presentava dunque vincoli e criticità significative e che Magis ha scelto di recuperare trasformandolo in una risorsa produttiva per il territorio, restituendogli funzione e valore. Primo per dimensioni tra quelli del gruppo in Veneto e secondo a livello nazionale, l'impianto, a regime, garantirà una produzione di 12 GWh l'anno, quantità sufficiente a coprire i consumi elettrici di oltre 4 mila famiglie. Ne beneficerà anche l'ambiente, con circa 5mila tonnellate di CO2 non immesse ogni anno in atmosfera rispetto a un equivalente mix di generazione da fonti fossili.

Progettazione e realizzazione portano la firma dell'Area Ingegneria interna di Magis, che ha scelto per il sito le soluzioni tecnologiche più avanzate oggi disponibili per la generazione da fonte solare. Il progetto di Trissino porta la potenza complessiva installata da fonte solare del gruppo a 81,4MW (+63% rispetto a fine 2025 e più che raddoppiata rispetto al 2024), confermando la forte accelerata di Magis sul fronte delle rinnovabili e dimostrando l'attuazione del Piano industriale al 2030, che destina, complessivamente, 508 milioni allo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti pulite.

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