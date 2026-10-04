(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Il prezzo del gas sale ancora in assenza di novità concrete sul fronte della crisi in Medio Oriente. I contratti future sul mese di novembre segnano un rialzo del 2,12% a 76,35 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam, con una crescita del 38% da inizio anno. Un valore che, indirettamente, si riflette sulle bollette del gas e della luce, dato che il termoelettrico vale in Italia oltre il 51% della produzione nazionale di energia elettrica. A pesare però sulle quotazioni c'è anche il ritardo della Germania nel riempire le proprie scorte in vista dell'inverno. Con una capacità potenziale di 247,47TWh, pari ad oltre il 21% dei 1.132,51 Twh di capacità europea, attualmente le riserve del paese sono ferme al 58,2% a 144 TWh. L'Europa è al 71,96% a 815 TWh mentre l'Italia è il paese europeo con le maggiori scorte, avendo riempito l'87,39% dei 203,42 TWh di capacità disponibile.

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