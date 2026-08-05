(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Sono 2.634 i piccoli di capriolo salvati dalle falciatrici meccaniche durante la stagione della fienagione in Alto Adige, un risultato in crescita rispetto all'anno precedente. Il bilancio è frutto dell'impegno di 1.073 volontari - tra cacciatori, agricoltori e guardiacaccia - che hanno prestato circa 15.000 ore di lavoro, mobilitandosi nelle prime ore del mattino. Le operazioni di salvataggio si sono avvalse in modo determinante della tecnologia: 110 riserve di caccia su 113 hanno utilizzato circa 80 droni dotati di termocamere per individuare i cuccioli che, per istinto di difesa dai predatori, rimangono immobili nell'erba alta. Una volta individuati, i caprioletti sono stati temporaneamente messi al sicuro in ceste ventilate e riaffidati alla madre subito dopo il termine dello sfalcio. (ANSA).



