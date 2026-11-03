(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Nel 2025 l'Italia conferma il suo ritardo sulle rinnovabili. L'anno scorso nel paese sono stati installati solo 7,2 Gigawatt di fonti pulite. In Germania sono stati 23,3 Gw, in Spagna 10,8 Gw. Per raggiungere il target al 2030 per le rinnovabili del piano nazionale dell'energia, il Pniec, bisognerebbe aumentare l'installazione annua fino a 10 Gw. Lo sostiene la relazione per gli Stati Generali della Green Economy, organizzati dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi alla fiera Ecomondo a Rimini.

Il Pniec indica il target per l'Italia del 39,4% di rinnovabili sul totale dell'energia consumata (per elettricità, calore e carburanti). Ma nel 2024 il paese era solo al 19,6%, meno della media europea del 25,2%. Nel 2024 nel paese solo il 20% dei consumi energetici per riscaldamento e raffrescamento veniva da rinnovabili, ben lontano dall'obbiettivo del Pniec del 35,9%. Nel 2024 in Italia solo il 10% dei consumi del settore trasporti veniva da rinnovabili, meno di un terzo dell'obiettivo del 34,2% al 2030. Nel 2025 solo il 47% dell'elettricità veniva dalle rinnovabili, con il target del Pniec del 70% al 2030.

L'Italia resta fra i Paesi europea a più alta dipendenza energetica dall' estero, che da alcuni anni si è attestata su una media di circa il 74%, ben più alta della media Ue di circa il 57%.

L'intensità energetica (il consumo interno lordo in rapporto al Pil), dell'Italia è di 72 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per milione di euro nel 2024, decisamente meglio della media dell'Ue, pari a 85 tep per milione di euro. Il consumo di energia per unità di Pil si è ridotto del 30% in 20 anni, meno rispetto alla media europea, del 36%, meno di Spagna e Francia del 36% e della Germania del 42%. (ANSA).



