(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐯𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐢ù: 𝐥'𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭à. Nel domestico, nel 𝟐𝟎𝟐𝟒, le componenti fiscali, parafiscali e ambientali considerate ammontano a 𝟖,𝟕𝟑 euro al kilowattora sull'elettricità e 𝟐,𝟑𝟏 euro/kwh sul gas: quasi quattro volte tanto. Nel non domestico il confronto è 𝟖,𝟓𝟏 contro 𝟎,𝟐𝟓 euro/kwh, fino a circa 𝟑𝟒 volte.

Questa struttura modifica la convenienza di pompe di calore, veicoli elettrici e processi industriali elettrificati. In alcune configurazioni, la fiscalità può erodere oltre tre quarti del vantaggio energetico ottenuto passando dalla combustione all'elettrico". Lo scrive il think tank italiano sull'energia Energy Square sui social.

"𝐏𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐦𝐮𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐫𝐢𝐞𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐢𝐭à 𝐞 𝐠𝐚𝐬, riducendo progressivamente il peso di accise e oneri sull'elettricità - scrive ancora il think tank -. L'obiettivo non è aumentare la pressione fiscale complessiva, ma 𝐬𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐠𝐥𝐢 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐜𝐨𝐧𝐨 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐚𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐢𝐥𝐢. Il riequilibrio dovrebbe essere accompagnato da 𝐦𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐠𝐞𝐫𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 e da un utilizzo delle entrate della transizione capace di sostenere gli investimenti di famiglie e imprese nell'efficienza e nell'elettrificazione". (ANSA).



