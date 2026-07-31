(ANSA) - ROMA, 31 LUG - La situazione degli incendi boschivi in Europa è stata caratterizzata da una crescita molto elevata delle aree percorse da incendio durante la seconda decade di luglio (circa 225 chilometri quadrati al giorno), come se bruciasse circa due volte tutti i giorni la superficie del Comune di Parigi. E' il calcolo effettuato dall'Ispra che monitora la situazione.

I paesi in cui si manifesta maggiormente questo andamento sono la Spagna, la Francia e l'Italia; tale andamento anticipa il periodo di maggiore estensione delle aree percorse da incendio, che normalmente si manifesta tra fine luglio ed inizio agosto.

In Italia da primo gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati da satellite poco più di 1070 grandi incendi boschivi distribuiti sul territorio nazionale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco ammonta a circa 741 chilometri quadrati un'estensione paragonabile a quella dell'intera provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da ecosistemi forestali, tra cui 37 chilometri quadrati di boschi a latifoglie sempreverdi (leccete e macchia mediterranea) e 24 di boschi di conifere (pinete e abetaie).

Oltre alle aree forestali, gli incendi hanno interessato principalmente 119 chilometri quadrati di aree agricole (16% del totale bruciato) e 451 chilometri quadrati di aree prative permanenti (61% del totale bruciato).

Si conferma la tendenza che vede il Mezzogiorno e le Isole maggiori come le aree maggiormente interessate dagli incendi in Italia. In particolare, Sicilia (510 chilometri quadrati), Calabria (78 ) e Puglia (48 ) rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo complessivamente al 73% della superficie fino ad ora percorsa dal fuoco a livello nazionale. Le stesse regioni risultano anche le più colpite in termini di ecosistemi forestali bruciati.

Ad oggi, gli eventi di maggiore rilevanza si sono verificati in Sicilia, in particolare nella provincia di Agrigento. La superficie, interessata da diversi focolai in vari comuni, ha raggiunto 67 chilometri quadrati, pari a oltre 9.400 campi da calcio regolamentari. (ANSA).



