(ANSA) - MILANO, 15 LUG - È entrata in esercizio a Saluzzo (Cuneo) una nuova connessione di biometano alla rete di distribuzione del gas gestita da Italgas. L'intervento ha previsto la realizzazione di un impianto di ricezione e immissione all'interno della Società Cooperativa Agricola "Il Tiglio" e il tratto di condotta necessario all'allacciamento.

Il biometano immesso viene ottenuto attraverso un processo di digestione anaerobica alimentato da scarti della produzione agroalimentare, biomasse agricole e reflui zootecnici. La nuova infrastruttura, totalmente digitalizzata in linea con i più avanzati standard di Italgas, consentirà di immettere nel network di distribuzione locale circa 2,4 milioni di metri cubi/anno di biometano, equivalenti ai consumi medi annui di circa 3.000 famiglie del territorio. L'intervento ha comportato anche la realizzazione di un nuovo tratto di rete di collegamento di circa 2,2 km di estensione.

"Il biometano in Italia è in forte accelerazione e i numeri lo confermano ogni giorno", commenta l'amministratore delegato di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell'Orco. "Da Nord a Sud registriamo una domanda crescente di connessione, e le nostre reti, tecnologicamente avanzate e adattabili a ogni configurazione impiantistica, sono pronte ad accoglierla".

Con Saluzzo salgono a 15 gli impianti di produzione di biometano già connessi alla rete Italgas. L'obiettivo del gruppo è raggiungere entro il 2030 una capacità di immissione pari a 1,2 miliardi di metri cubi annui. (ANSA).



