(ANSA) - BRUXELLES, 08 LUG - "Un quadro energetico" post-2030 che comprenda sia il "nucleare sia le fonti rinnovabili, riconoscendone il ruolo nel conseguimento della decarbonizzazione, della sicurezza dell'approvvigionamento e della competitività". A chiederlo i ministri dell'energia di Italia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia in una lettera indirizzata alla vicepresidente della Commissione Ue, Teresa Ribera, e al commissario all'energia, Dan Jorgensen.

La lettera è stata firmata a margine del Consiglio Energia del 26 giugno, quando si è riunita anche l'alleanza Ue per il nucleare per discutere del futuro quadro energetico post-2030, in attesa della proposta della Commissione europea attesa entro fine anno. I firmatari - per l'Italia il ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin - sottolineano l'importanza di un approccio "tecnologicamente neutrale" nel chiedere "un quadro energetico flessibile" e aperto all'energia dell'atomo, "alle energie rinnovabili e a tutte le altre tecnologie a basse emissioni di carbonio per conseguire tale obiettivo", si legge nella lettera presa in visione dall'ANSA.

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