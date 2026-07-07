(ANSA) - MILANO, 07 LUG - La Bei finanzia l'efficienza energetica di Italgas con un nuovo pacchetto da 250 milioni di euro. Per il gruppo è il nono accordo di finanziamento sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti per un totale di 1,9 miliardi. Il finanziamento dura 15 anni e punta a sostenere interventi di efficienza energetica in tutto il territorio nazionale realizzati dalle controllate Geoside, e Italgas Properties, attive rispettivamente nel risparmio energetico e nell'immobiliare.

Una prima tranche da 150 milioni prevede interventi da realizzare entro il 2029 nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, nell'efficienza per il settore industriale, nell'installazione di impianti fotovoltaici per l'autoconsumo enella modernizzazione dell'illuminazione pubblica.

Secondo le stime della Bei l'operazione consentirà di conseguire risparmi di energia primaria pari a circa 30,6 GWh all'anno e di generare 21,5 GWh annui di energia primaria da fonti rinnovabili, equivalenti al consumo annuale di circa 8.200 famiglie italiane.

La vicepresidente della Bei Gelsomina Vigliotti spiega che "canalizzare capitali verso interventi diffusi sul territorio" contribusce a "migliorare il profilo di sostenibilità degli investimenti e a generare ritorni ambientali e socioeconomici di lungo periodo".

"L'efficienza energetica - commenta l'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo - è la leva più concreta per ridurre i consumi senza rinunciare alle performance e produce effetti immediati su sicurezza degli approvvigionamenti, competitività per imprese e famiglie, e sostenibilità ambientale". "La migliore energia - sottolinea - è sempre quella che non si consuma". (ANSA).



