(ANSA) - TORINO, 01 OTT - A fronte di emergenze climatiche e idriche crescenti Hydroaid, Scuola internazionale dell'acqua per lo sviluppo, in collaborazione con Smat e il supporto di Compagnia di San Paolo, ha organizzato, al Forum Euromediterraneo dell'Acqua di Roma 2026, un workshop che in quattro giorni, ospiterà più di 5.000 partecipanti e più di 40 delegazioni estere. L'appuntamento offre a istituzioni, esperti, territori e organizzazioni della società civile uno spazio di confronto sulle sfide della gestione delle risorse idriche, ragionando su cosa dobbiamo fare, come possiamo farlo, chi deve essere protagonista nella trasformazione. Tre le sessioni, dedicate rispettivamente alle strategie di pianificazione dei servizi idrici. a come supportare, dal punto di vista finanziario, gli interventi necessari per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, e alle partnership internazionali e scambio di buone pratiche.

Un appuntamento che negli auspici della presidente di Hydroaid, Mercedes Bresso, "rappresenta solo una prima tappa di un percorso di maggiore consapevolezza sui temi della gestione delle risorse idriche in relazione al cambiamento climatico. Ed è stata un'occasione di confronto per superare la logica emergenziale nella gestione della risorsa idrica e costruire risposte condivise, strutturali e sostenibili nel tempo".

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