(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - La Valle d'Aosta introduce un contributo per alleggerire le bollette dell'energia elettrica di tutti i residenti, indipendentemente dalla condizione economica.

Con 23 voti favorevoli e dieci astensioni, il Consiglio regionale ha dato il via libera a una proposta di legge della maggioranza composta da autonomisti e Forza Italia e depositata da Pierluigi Marquis (Fi), che ne è relatore, Josette Borre e Loredana Petey (Union Valdôtaine) e Marco Viérin (Centro autonomista). Il fabbisogno finanziario stimato per il 2026 e il 2027 è di 20,6 milioni di euro.

La legge 'Intervento agevolativo a sostegno della transizione energetica e per vivere la montagna' introduce un contributo calcolato sui consumi annui ammissibili fino a un massimo di 450 euro all'anno: dai 6 centesimi per chilowattora, fino a 2.500 chilowattora annui, per le forniture non interamente certificate come energia rinnovabile, ai 10 centesimi per chilowattora, fino a 4.500 chilowattora annui, per le forniture certificate al 100% da fonti rinnovabili con potenza impegnata pari o superiore a 6 chilowatt.

Grazie alla produzione idroelettrica della regione autonoma, con questa legge "trasformiamo la risorsa naturale per eccellenza del nostro territorio, l'acqua, in un vantaggio diretto, tangibile e universale per chi sceglie ogni giorno di vivere e presidiare la montagna" ha detto Marquis (Fi) in aula.

"Il contributo generalizzato non tiene conto delle diverse condizioni economiche delle famiglie", ha sottolineato la capogruppo di Avs, Chiara Minelli, secondo cui si tratta di "un'operazione di consenso". Per il presidente della Regione, Aurelio Marguerettaz (Uv) è invece "uno strumento di redistribuzione, siamo consapevoli che ci sono ampi spazi di miglioramento e ci impegniamo a farlo". (ANSA).



