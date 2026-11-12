(ANSA) - ALGERI, 12 NOV - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato la disponibilità dell'Algeria ad aumentare dal 14% al 31% l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2035, a condizione di ricevere un adeguato sostegno internazionale.

Lo ha dichiarato il leader algerino in un discorso pronunciato a suo nome dal primo ministro Sifi Ghrieb, durante il vertice dei leader della 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop31), in corso ad Antalya, in Turchia. Tebboune ha ricordato che l'Algeria ha presentato il proprio contributo determinato a livello nazionale, prevedendo un taglio incondizionato delle emissioni del 14% entro il 2035, interamente finanziato con risorse nazionali.

Il capo dello Stato nordafricano ha tuttavia avvertito che le esigenze dell'Algeria in materia di adattamento superano le capacità finanziarie nazionali, sottolineando che il rispetto degli impegni internazionali in materia di finanziamenti, trasferimento tecnologico e rafforzamento delle competenze è una condizione essenziale per aumentare l'ambizione climatica.

In un documento visionato dall'ANSA e presentato dall'Algeria lo scorso giugno alla segreteria della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), il Paese nordafricano stima in 24 miliardi di dollari il proprio fabbisogno di finanziamenti internazionali per sostenere gli impegni climatici nel periodo 2026-2035.

Il presidente ha inoltre sottolineato che l'Algeria ha avviato, con finanziamenti nazionali, la prima fase di un programma volto a raggiungere 15.000 megawatt di capacità da fonti rinnovabili entro il 2035 e ha adottato una strategia nazionale per l'idrogeno. Tra le altre priorità figurano il miglioramento dell'efficienza energetica, lo sviluppo del trasporto collettivo, la riduzione del flaring del gas e delle emissioni di metano. (ANSA).



