(ANSA) - BUENOS AIRES, 20 NOV - Il governo argentino di Javier Milei ha approvato oggi ufficialmente il maxi progetto di investimento dell'italiana Eni in associazione con Ypf (Argentina) e Xrg (Emirati Arabi Uniti) sull'esportazione di Lng.

Lo ha reso noto il ministro dell'Economia, Luis Caputo, in una nota sui social. La decisione rappresentava l'ultimo tassello per dare il via libera alla firma a Buenos Aires della Final Investment Decision (Fid), la cui data, secondo quanto hanno confermato oggi all'ANSA fonti sia di Eni che di Ypf, è stata fissata per il 30 novembre.

"Il progetto prevede un investimento di 25 miliardi di dollari tra il 2027 e il 2030 e raggiungerà complessivamente i 50,75 miliardi di dollari entro il 2050", riferisce la nota di Buenos Aires.

"L'iniziativa consentirà l'esportazione di 12 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno, oltre a liquidi associati al gas naturale, generando un valore di oltre 9 miliardi di dollari annui". (ANSA).



