(ANSA) - MILANO, 20 OTT - L'Italia raggiunge l'obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi gas con dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio della stagione invernale, a fronte di una media europea del 74,5%. E' quanto risulta sulla base dei dati oggi disponibili. "Questo risultato - commenta con l'ANSA l'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi - conferma l'efficacia delle attività svolte dalle istituzioni e dagli operatori di sistema e la solidità del modello nazionale di sicurezza energetica, consentendo all'Italia di centrare con anticipo gli obiettivi previsti dal quadro regolatorio europeo".

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