(ANSA) - BRUXELLES, 14 OTT - La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. Il rinvio - che dovrà essere formalmente approvato da Eurocamera e Paesi Ue - è mirato a "evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento" di energia "nell'attuale contesto geopolitico" teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide "sull'ambizione e l'integrità" degli impegni Ue a ridurre le emissioni di metano. (ANSA).



