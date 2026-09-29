(ANSA) - BRUXELLES, 29 SET - "Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione" del regolamento sul metano nella "parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei Paesi Ue, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare" l'entrata in vigore "della parte relativa all'import". Lo ha annunciato il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, al suo arrivo al Consiglio informale energia a Dublino, sottolineando che non si tratta "in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni" e che saranno Parlamento e Consiglio a decidere "se procedere o meno in tal senso". (ANSA).



