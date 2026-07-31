(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Chiron Energy annuncia un importante investimento da parte di Macquarie Capital finalizzato alla costituzione di una joint venture - denominata Chiron Energy Power Generation - per sostenere lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile e di sistemi di accumulo energetico in Italia.

La nuova piattaforma, partecipata al 51% da Chiron Energy e al 49% da Macquarie Capital, punta a sviluppare e costruire almeno 1 Gw di nuova capacità fotovoltaica e 500 Mw di sistemi di accumulo energetico a batteria. Queste iniziative mirano a contribuire direttamente agli obiettivi definiti nel piano industriale di Chiron Energy. La piattaforma includerà 115 Mw di impianti fotovoltaici già operativi nel Nord Italia, sviluppati e costruiti da Chiron Energy dal 2020 a oggi. Tali asset contribuiranno al raggiungimento dell'obiettivo previsto dal piano di sviluppo della società di 1 Gw di capacità fotovoltaica installata e 500 Mw di sistemi di accumulo energetico a batteria.

"Con la nascita di questa importante joint venture, stiamo compiendo il passo strategico più significativo nella storia di Chiron Energy dalla sua fondazione", ha dichiarato Paolo Pesaresi, fondatore e presidente Esecutivo di Chiron Energy.

"Per noi, l'investimento di Macquarie Capital rappresenta molto più di un impegno finanziario", spiega Claudio Gigli, ad di Chiron Energy. "Macquarie Capital è da diversi anni un investitore attivo sul mercato italiano", evidenzia Matthew Edgar di Macquarie Capital.

Chiron Energy è stata assistita da UniCredit, Kpmg, Eos Consulting e PedersoliGattai. Macquarie Capital è stata assistita da Rothschild & Co, Vector Renewables e Ashurst Perkins Coie. (ANSA).



