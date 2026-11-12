(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prepara due nuovi bandi per complessivi 230 milioni di euro, destinati a sostenere la decarbonizzazione dei settori industriali più difficili da trasformare e la realizzazione di distretti a energia positiva. Lo annuncia una nota del ministero nella quale si spiega che entrambe le misure rientrano nell'Accordo per la coesione FSC 2021-2027 e riservano l'80% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

«Mettiamo a disposizione risorse importanti per accompagnare le imprese dei settori industriali più difficili da decarbonizzare nella riduzione delle emissioni e sostenere i Comuni nella riqualificazione energetica degli edifici pubblici e nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Intervenire sui consumi significa ridurre i costi energetici, con benefici per l'ambiente e per la competitività del sistema produttivo» dichiara la vicemuìinistra dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava.

La prima misura prevede una dotazione di 180 milioni di euro ed è rivolta alle imprese di qualsiasi dimensione attive nei settori industriali hard-to-abate. Gli investimenti potranno riguardare interventi di efficienza energetica, elettrificazione dei consumi, produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, utilizzo dell'idrogeno e cattura, stoccaggio o impiego della CO2.

Per definire alcuni aspetti della misura e raccogliere proposte e osservazioni dai potenziali beneficiari, il Mase ha organizzato un incontro di co-progettazione per venerdì 13 novembre, alle ore 10. Il supporto tecnico-operativo per la gestione del bando sarà assicurato da Gse e Invitalia.

La seconda misura mette a disposizione 50 milioni di euro per la realizzazione di distretti a energia positiva (Positive Energy Districts - PED), con l'obiettivo di trasformare le aree urbane attraverso l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico, l'integrazione delle fonti rinnovabili, l'autoconsumo, i sistemi di accumulo e la gestione intelligente dell'energia. Il traguardo è raggiungere un bilancio energetico netto positivo.

Il bando, inserito nella linea 04.01 «Efficienza energetica» dell'Accordo FSC, sarà rivolto ai Comuni con più di 50mila abitanti, che potranno presentare progetti singolarmente o in forma associata, coinvolgendo anche altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Il contributo massimo previsto è di 10 milioni di euro per progetto.

Anche per questa misura è previsto un incontro di co-progettazione, fissato per lunedì 23 novembre, dalle ore 10, aperto ai Comuni interessati, alle altre amministrazioni pubbliche e alle associazioni ambientaliste e di categoria del settore energetico. Il supporto tecnico-operativo sarà fornito da RSE e Invitalia. (ANSA).



