(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato la nuova Guida operativa dei Certificati bianchi. Il documento fornisce indicazioni operative "chiare e aggiornate per agevolare la presentazione, la valutazione e la gestione dei progetti di efficienza energetica, con l'obiettivo di rendere il meccanismo ancora più efficace, accessibile e in linea con le esigenze del sistema produttivo".

Lo rende noto il Mase.

"E' un passo importante nel percorso di rafforzamento dei Certificati Bianchi, uno degli strumenti più efficaci di cui disponiamo per promuovere l'efficienza energetica e accompagnare la competitività del nostro sistema produttivo", dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Con questo aggiornamento offriamo a imprese e operatori regole più chiare, procedure più snelle e un quadro di riferimento capace di favorire interventi innovativi che contribuiscono agli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, sicurezza energetica e crescita sostenibile".

La nuova Guida, spiega il Mase, introduce "numerose semplificazioni procedurali per ridurre gli oneri amministrativi e accelerare i processi di rendicontazione. Particolare attenzione è riservata agli interventi che integrano efficienza energetica ed economia circolare, all'elettrificazione dei consumi attraverso l'impiego di energia elettrica da fonti rinnovabili, al risparmio idrico indiretto e ai progetti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica dei data center, riconosciuti tra gli ambiti strategici per lo sviluppo del mercato nazionale. Il provvedimento - prosegue la nota - rafforza inoltre gli strumenti a sostegno della bancabilità degli investimenti, attraverso il potenziamento del meccanismo di anticipazione dei risparmi energetici e l'estensione del periodo di incentivazione per numerose tipologie progettuali. La documentazione è disponibile nella sezione dedicata ai Certificati Bianchi del sito istituzionale del Gestore dei Servizi Energetici". (ANSA).



