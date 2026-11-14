(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "È totalmente infondata la critica, avanzata da alcuni esponenti dell'opposizione, tra cui un ex ministro dello stesso Dicastero, secondo cui l'Italia starebbe disertando la Cop31 in corso ad Antalya. Fin dall'apertura dei lavori, la delegazione italiana è impegnata nel confronto negoziale". Lo scrive il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica in un comunicato.

"La sessione inaugurale, dedicata agli interventi dei Capi di Stato e di Governo (alla quale non ha partecipato nessun rappresentante del governo italiano, n.d.r.), è distinta dai negoziati veri e propri, che si sviluppano nel corso della Conferenza e avranno un passaggio centrale nella fase ministeriale, al via all'inizio della prossima settimana. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, è atteso ad Antalya da lunedì. Nella fase iniziale, la presenza del Mase ai più alti livelli è stata assicurata dal Sottosegretario Claudio Barbaro, insieme a dirigenti e funzionari del Ministero".

La delegazione italiana conta 29 esperti e funzionari, impegnati nei diversi filoni negoziali della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Il loro lavoro si traduce in incarichi di responsabilità nel coordinamento e nella rappresentanza dell'Unione europea, negli organismi internazionali sul clima e nella facilitazione dei negoziati tra le Parti.

Tra i ruoli ricoperti figurano quelli di portavoce Ue su temi dell'Accordo di Parigi, della finanza climatica e della transizione giusta, oltre a incarichi di rilievo negli organismi Unfccc dedicati ad adattamento, trasparenza, tecnologia, rafforzamento delle capacità e perdite e danni. Sono affidate alla delegazione anche funzioni di co-facilitazione su importanti dossier negoziali, tra cui la finanza climatica e il Programma di lavoro degli Emirati Arabi Uniti per una transizione giusta. Un rappresentante italiano ricopre inoltre la co-presidenza del gruppo negoziale di contatto sulla giusta transizione.

Accanto ai negoziati, l'Italia è presente alla Cop31 con il Padiglione Italia, coordinato dal Mase. Il programma comprende 55 eventi e coinvolge oltre 150 stakeholder. (ANSA).



