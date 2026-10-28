(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Oltre 14 miliardi di euro per sostenere la transizione energetica, rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e contenere i costi dell'energia per il sistema produttivo e i servizi pubblici: sono questi gli obiettivi delle misure del Mase che rientrano nel perimetro di flessibilità legato all'energia, approvate nel corso del Consiglio dei ministri odierno, e che puntano a coniugare sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività.

Lo rende noto il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. "Il nostro obiettivo è coniugare sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e competitività, trasformando il sostegno pubblico in investimenti concreti, maggiore produzione nazionale e benefici per famiglie, cittadini e imprese", spiega il ministro Gilberto Pichetto Fratin. (ANSA).



