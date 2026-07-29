(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Sono 1.048 le aree protette del nostro Paese, e ricoprono una superficie di terra per oltre 3 milioni e 300mila ettari, oltre 2 milioni e 8 mila ettari a mare, interessando più di 3400 chilometri di costa. Questi numeri sono contenuti nell'Elenco ufficiale delle aree protette (Euap), aggiornato con decreto del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto e in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

"Sono dati di grande rilievo - spiega il ministro Pichetto - che evidenziano, numeri alla mano, l'importanza della nostra biodiversità come patrimonio comune, da difendere e valorizzare". "Questo lavoro tecnico di grande pregio, anche considerato il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento del 2010, ci dà un quadro pieno della situazione per raggiungere il 'target' del 30% di aree protette entro il 2030 della Strategia Europea per la Biodiversità, il cosiddetto 30x30, che l'Italia si è impegnata a osservare". (ANSA).



