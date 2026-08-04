(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Nel 2025 c'è stato in Italia per il terzo anno consecutivo un rallentamento dell'efficientamento energetico, previsto dagli obblighi comunitari di risparmio energetico. Lo rivela il rapporto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, "La situazione energetica nazionale nel 2025", pubblicato sul sito del ministero.

"Nel 2025 - si legge nel rapporto - l'Italia ha raggiunto un taglio cumulativo dei consumi di 5,09 milioni di tonnelleate equivalenti di petrolio, corrispondente all'85% dell'obiettivo intermedio del Pniec (il piano nazionale dell'energia, n.d.r.), (6 milioni). I nuovi risparmi annui generati da interventi di efficientamento sono tuttavia scesi a 0,614 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, registrando un calo del 22% rispetto al 2024 e del 46% rispetto al 2023. Persiste, dunque, un trend di rallentamento per il terzo anno consecutivo".

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