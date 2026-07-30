(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Nonostante il quadro incerto A2a chiude un semestre solido. Lo afferma l'amminisratore delegato Renato Mazzoncini secondo il quale "i risultati del primo semestre confermano la solidità del nostro modello industriale e la tenuta dei fondamentali economico-finanziari del gruppo". "In un contesto di perdurante incertezza dei mercati energetici e dello scenario geopolitico internazionale - spiega - abbiamo continuato a garantire una performance robusta, traducendo gli obiettivi del Piano Strategico in risultati concreti e confermando il nostro impegno nella transizione ecologica".

In particolare il manager sottolinea la "crescita degli investimenti, saliti del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025 a 718 milioni di euro, insieme all'incremento della capacità installata da fonti rinnovabili e all'aumento dell'energia green venduta, che testimoni il contributo di A2a al processo di decarbonizzazione del paese" Per il gruppo inoltre "si sta concretizzando la strategia sui data center delineata lo scorso novembre". "Abbiamo già la disponibilità delle aree per i primi due progetti - afferma - e sono in fase di avvio gli iter autorizzativi". "Abbiamo inoltre siglato una partnership strategica con Equinix - aggiunge - uno dei player più rilevanti nelle infrastrutture digitali, per il recupero del calore generato dai data center, da destinare al teleriscaldamento di Milano". "Un passo significativo verso un ecosistema in cui transizione energetica e digitale si rafforzano a vicenda", conclude. (ANSA).



