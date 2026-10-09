(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 9 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 euro al litro per il gasolio, in leggera discesa rispetto a ieri.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,046 euro al litro per la benzina e 2,281 euro al litro per il gasolio, anche qui in leggera discesa.

Ieri, giovedì 8 ottobre, il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale era pari a 2,037 euro al litro per la benzina e 2,261 euro per il gasolio.

Sulla rete autostradale il prezzo medio self era di 2,048 euro per la benzina e 2,287 euro per il gasolio. (ANSA).



